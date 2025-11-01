いまごろ、高市首相は頭を抱えているのではないか。「サナエノミクス」について、アメリカから「ノー」を突きつけられたからだ。【もっと読む】円安加速で「サナエノミクス」は誰も喜ばず…前門のトランプ大統領、後門の片山さつき財務相で包囲網トランプ米大統領とともに来日したベッセント米財務長官が、29日、X（旧ツイッター）にこう投稿した。「日本政府が日銀に政策運営の裁量を与える姿勢は、インフレ期待を安定させ、