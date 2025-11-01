ダイソーで、かなり高見えするマットを発見。フランフランで販売されていてもおかしくない見た目なのに、300円とお手頃な価格で驚きました！敷くだけでおしゃれなお部屋を演出♡ふわふわなムートン風素材で、触り心地も抜群です。裏には滑り止めが付いていて、ストレスなく使えるのも嬉しいです！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ダイカットマット価格：￥330（税込）サイズ（約）：45cm×70cm販売ショップ：ダイソ