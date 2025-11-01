乃木坂46の一ノ瀬美空（22）が1日までに自身のインスタグラムを更新。白うさぎの仮装姿を投稿した。自身のインスタグラムで「ハロウィンですね」とつづった。写真では白うさぎの仮装姿を公開した。ファンからは「かわいすぎて声出た」「みーきゅんしか勝たん」「うさぎ×みーきゅん＝最強」「この破壊力やば！」などの声が上がった。