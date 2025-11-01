【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#264堀内孝雄さんの「サンキュー！」は出会えた人たちへの心からの感謝のあらわれ河島英五さん◇◇◇「酒と泪と男と女」「時代おくれ」などのヒット曲で知られる河島英五さん（享年48）。白いジージャンとジーンズ姿は182センチという実際の身長以上に「大きい人」というイメージが今でも残っています。愛嬌をふりまくというタイプではありませんでしたが、その歌い方同様に、飾り