タレントの藤本美貴（40）が1日までに自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンの家族での仮装ショットを披露した。「ハッピーハロウィン我が家はチェンソーマンチームとバニーチームでした」と書き出すと、自身が人気アニメ「チェンソーマン」のマキマに、夫でお笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春がサメの魔人に、長男がチェンソーマンに扮し、長女と次女がバニーの耳と黒の服を身に着けたショットをアップ。「これも素