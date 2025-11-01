◇ワールドシリーズ第6戦ドジャース―ブルージェイズ（2025年10月31日トロント）ドジャースの山本由伸投手（27）が10月31日（日本時間11月1日）、敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦に先発。初回は無失点と上々の立ち上がりを見せた。初回、相手先発・ガウスマンが先頭・大谷から3者連続三振に仕留め、敵地スタンドが沸く中、マウンドへ。先頭・スプリンガーをカーブで遊ゴロに打ち取ったものの2番