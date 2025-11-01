３０日に韓国で行われた米中首脳会談の成果と、今後の展望について米国と中国の識者に聞いた。双方「自分に力」過信…前米国家安全保障会議中国・台湾担当上級部長サラ・ベラン氏米中首脳会談は一連の報復措置を撤回しただけで、中国による４月のレアアース（希土類）輸出規制問題にも触れず、成果は乏しかった。トランプ米大統領、中国の習近平（シージンピン）国家主席はともに、自分の方が力があると過信しているようだ