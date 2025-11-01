10月20日、厚生労働省は緊急避妊薬「ノルレボ」の市販化を承認した。緊急避妊薬の議論は2016年から開始されており、海外ではすでに緊急避妊薬を薬局で買えることも多く、日本もようやく追いついたといえる。【写真】市販化が承認された緊急避妊薬の「ノルレボ」7000円から9000円と高額な薬「これまでは、緊急避妊薬を手に入れるには医者の処方箋が必要でした。しかし、学生だと恥ずかしい気持ちや罪の意識から入手をためらい、望