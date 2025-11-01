けさ7時前、山形県南陽市でクマの目撃情報をもとに警戒中の市職員が、クマに襲われケガをした。ケガをしたのは50代男性で、手をひっかかれたが命に別状はない。 【写真を見る】【速報】南陽市でクマ警戒中の市職員が襲われケガ折れた柿の木を警戒中に突然クマが現れる（山形） 市が目撃情報をもとに、南陽市長岡の折れている柿の木付近を確認していたところ、突然出て来たクマに襲われたという。 場所はトヨペット南陽店の西