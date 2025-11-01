愛知県小牧市の老舗ビスケットメーカー･松永製菓は、1966年発売の「しるこサンド」シリーズから、期間限定の新商品「しるこサンド蜂蜜」と、毎年人気の「しるこサンド苺」を2025年11月4日から全国で発売する。松永製菓は「2026年の発売60周年を目前に、ブランドの魅力を改めて発信するべく、季節限定の新フレーバーとして『しるこサンド蜂蜜』を新たに加えた」としている。〈しるこサンドの季節限定フレーバー2品〉◆しるこサンド