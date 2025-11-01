『IT／イット』シリーズの前日譚ドラマ「IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー "それ"が見えたら、終わり。」第1話が、2025年10月27日のリリースから3日間で約570万人の米視聴者数を記録したことがわかった。これは米HBO Max史上、歴代3位の好スタートとなる。米などが伝えている。 この数字は、米HBOでのリニア放送視聴者とHBO Maxでのストリーミング再生データを合算したもの。ワー