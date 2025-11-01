朝晩、冷え込みが強まるようになると、霜が降りることが多くなります。特に農家やドライバーにとって、霜は非常に厄介な存在です。この記事では、霜が降りる仕組みや条件に加えて、霜が私たちの生活にもたらす影響とその対策について、詳しく解説します。霜の正体は？なぜ霜が降りるの？霜とは、空気中の水蒸気が地面や草、屋根、車などの表面に氷の結晶となって付着する現象です。空気中には水蒸気が含まれています。空気が含むこ