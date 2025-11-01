ディズニー映画の大ヒット作「アナと雪の女王」のアナ役などで知られるアメリカの売れっ子俳優クリスティン・ベル。結婚記念日にSNSで発信した内容が「不適切」と炎上している。DV撲滅を目指す団体が投稿内容を非難する声明を発表したほか、ネット上でも「空気読めてない」と批判が噴出するなど波紋が広がっている。◆僕は君を殺したりしないよクリスティンは10月18日（現地時間）、インスタグラムを更新。夫ダックスと抱き合