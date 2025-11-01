子どもにお金のことを教えるのは親の責任であり大切なことですよね。アプリ「ママリ」には小学生の息子が友だちとお金の貸し借りをしていたという投稿がありました。1度目は、息子に友だちとお金の貸し借りをしないように叱り、相手の親に謝罪。しかし、今度は投稿者さんが留守中に息子が友だちの姉に2000円ほど奢ったことが判明。困った投稿者さんは、担任の先生に相談しようかと迷っているそう。 小学生の子ども同士の金銭トラ