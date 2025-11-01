乃木坂46の川崎桜（22）が1日までに自身のインスタグラムを更新。学生最後のハロウィーンの様子を投稿した。自身のインスタグラムで「今年のハロウィンは学生最後の思い出に制服を着てみました」と制服姿を公開した。「茜色の空が、すごく綺麗だった」と投稿を締めた。ファンからは「めっちゃかわいい〜」「似合いすぎて胸が苦しい」「制服さくたん最高」「こんなかわいい学生が同級生、先輩、または後輩にいたら学校側が