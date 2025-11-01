気象台は、午前9時9分に、洪水警報を七飯町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・七飯町に発表 1日09:09時点渡島地方では、1日昼過ぎまで河川の増水や高波に警戒してください。渡島地方の海上では、1日昼過ぎまで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■函館市□暴風警報1日昼過ぎにかけて警戒風向北・太平洋最大風速25m/s□波浪警報1日昼過ぎにかけて警戒・太平洋予想最大波高