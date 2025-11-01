前線を伴った低気圧が急速に発達している影響で、東北地方や北海道の太平洋側は１日、大気が不安定となっている。気象庁は暴風や大雨、河川の増水や氾濫、低い土地の浸水、落雷や竜巻などに注意を呼び掛けている。同庁によると、午前８時までの２４時間降水量が岩手県山田町で１６０・０ミリ、同県釜石市で１４３ミリなど、大雨に見舞われている。この影響で、ＪＲ東日本は東北線の一部や石巻線、気仙沼線などで運転を見合わせ