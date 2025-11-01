寒い季節の必需品といえば、足元をやさしく包むあたたかいレッグウェア。しまむらが展開する人気PB「CLOSSHI（クロッシー）」のFIBER HEAT（ファイバーヒート）シリーズから、今年はソックスと裏起毛タイツ・レギンスが新登場しました。吸湿発熱素材に加え、化粧品由来成分や環境配慮素材を採用。選べるタイプと厚さで、自分好みのぬくもりを楽しめます♡ しまむらのFIBER HEATで足もとからぬくもり