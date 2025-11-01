Netflix人気ドラマ「暴君のシェフ」に出演した俳優イ・ジュアン（29）が、デビュー後、初のファンミーティングを開く。「LEE JOO AHN JAPAN FANMEETING 2025〜始まりのとき〜」を来月7日、東京・大田区の「TIAT SKY HALL」で開催する。18年にドラマ「SKYキャッスル〜上流階級の妻たち〜」でデビューしており、ミーティングは計2回、開催される。イ・ジュアンは、世界的に人気を集めた「暴君のシェフ」で、イケメン芸人のコンギル役