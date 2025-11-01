陸上自衛隊山口駐屯地の自衛官が今月(11月)1日、暴行の疑いで逮捕されました。逮捕されたのは、山口市上宇野令に住む陸上自衛隊山口駐屯地の23歳の自衛官の男です。警察によりますと、自衛官の男は今月1日の午前2時10分ごろ、山口市湯田温泉3丁目の市道上で市内に住む20歳の知人男性に両手で胸を複数回押す暴行に加え、21歳の知人男性に対して左手で胸を1回押す暴行を加えた疑いがもたれています。警察は被害者からの110番通報で認