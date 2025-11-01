＜樋口久子 三菱電機レディス初日◇31日◇武蔵丘ゴルフコース（埼玉県）◇6690ヤード・パー72＞1番パー5の3打目、ピンまで37ヤードを58度でカップインさせてイーグル発進。気持ちよくスタートしたルーキーの都玲華が、1イーグル・6バーディ・1ダブルボギーの「66」で回り、荒木優奈と並び自身初の首位タイで滑り出した。【写真】都玲華さんの肩出しドレスイーグルの後は4番パー3で「90度以上曲がる」およそ12メートルの難解パッ