新潟県柏崎市にある新潟産大附属高校に通う1年生の吉田蒼選手が、卓球プロリーグ・Tリーグのチームとプロ契約を結んだ。9月には入団会見が行われ「夢と感動を与えられるような選手になることが目標」とプロでの活躍を誓った。 ■高校1年生ながらプロ契約 新潟産大附属高校1年の吉田蒼。 日本初の卓球プロリーグとして設立されたTリーグに所属する金沢ポートとプロ契約を結んだ。9月下