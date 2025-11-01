将棋の第38期竜王戦七番勝負第3局は11月1日、挑戦者の佐々木勇気八段（31）が前日に封じた50手目が開封され、午前9時すぎに藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）の手番で再開された。【中継】藤井竜王VS佐々木八段 注目の第3局（生中継中）藤井竜王の2連勝で迎えたシリーズ第3局。本局は京都市の世界遺産・仁和寺を舞台に争われている。注目の一戦は、後手番の佐々木八段が意表の四間飛車を採用。前日の夕方に戦