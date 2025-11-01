韓国軍服務中の歌手、俳優のチャウヌが10月31日、韓国南東部の慶州（キョンジュ）市で開催された「アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳歓迎夕食会」の司会を勤めた。前日の同30日には、軍服を着た姿が、慶州市内で目撃されて話題となっていた。「なんで服務中のチャウヌが慶州にいるの？」など、目撃された映像がSNSやオンラインコミュニティーを通じて広がった。チャウヌは、Kカルチャーを代表するアーティストとして司会に抜て