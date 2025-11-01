福岡を拠点に活動するフォトグラファーのまーちん氏による写真展「記録と記憶～共に撮った記録が記憶になる日まで～」が、ソニーストア 福岡天神で11月29日（土）から開催される。 ポートレートやスナップを中心に作品を手がける同氏による初の個展。 目の前の余韻、見上げた空、そして誰かのまなざし。 カメラを通して出会ってきた、人や景色たちの記録です。 モデ