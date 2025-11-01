元「モーニング娘。」でタレントの加護亜依（37）が1日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンコスプレを披露した。加護はアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクター・綾波レイのハロウィーンコスプレを披露。トレードマークの水色のショートカットのウィッグをかぶり、“ドアップ”ショットを披露した。フォロワーからは「綾波コスプレ似合う」「綾波コスプレかわいい!」「加護ちゃん可愛い」「綾波コスプレか