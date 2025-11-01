松島輝空＝2022年1月卓球のチャンピオンズ・モンペリエは10月31日、フランスのモンペリエでシングルス2回戦が行われ、男子の松島輝空（木下グループ）がドイツ選手を3―1で下して準々決勝に進んだ。張本智和（トヨタ自動車）はフランス選手に2―3で逆転負けした。女子は張本美和（木下グループ）と橋本帆乃香（デンソー）が勝って8強入りした。（共同）