2025年11月1日は、丸亀製麺の「釜揚げうどん」が通常価格の半額になります。この時代に100円台で味わえるなんて...丸亀製麺では、毎月1日を「釜揚げうどんの日」としていて、この日限定で釜揚げうどんを通常価格の半額で食べられます。価格は、並180円、大270円、得360円。東京ドームシティ店、駒澤大学店、綾瀬駅東口店、東洋大学店はキャンペーン対象外となるのでご注意を。また、一部店舗では価格が異なる場合があります。こだ