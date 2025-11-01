「怒りの感情」が出やすくなってきたことが気になっていたという（写真はイメージです：Komaer／PIXTA）みんなはだいたい、知識がどうの、記憶がこうのと言うんだけれど、僕は怒りの感情が出やすくなってきたことが自分で気になっていたんですね――。2019年に軽度認知障害（MCI）の診断を受けた俳優の山本學氏は、当時の自身の変化についてこう振り返ります。そんな山本氏が88歳のいま感じている、「認知症の実際」と「老いにとも