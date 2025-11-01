真彩希帆が、全曲ミュージカル楽曲のフルカバーアルバム『A New Life』を2026年1月14日にリリースする。 （関連：Snow Man 岩本照、『SASUKE』世界大会やミュージカル再演で大活躍夢を叶えて夢を見せるアイドル像） 2021年4月に宝塚歌劇団を退団後、初の全曲ソロアルバムとなる本作は、退団以降にヒロインとして出演した作品からの名曲を自身が10曲セレクトし、アレンジ作業にも参加し作り上げた