「背中や胸に丸い茶色のシミが出てきている」そのようなお悩みの方を抱えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 その症状は、癜風（でんぷう）かもしれません。難しい漢字の病名ですが、一般的に「なまず」とよばれることもあります。 痒み・痛みなどの症状がないため受診のタイミングがわからないという方もいらっしゃるかもしれません。 そこで、この記事では癜風の原因・症状などをご説明します。 監修医師：竹内