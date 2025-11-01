Image: ZE300｜final 日中からおやすみまで、これひとつで。イヤホンって、利用するシーンに応じて人それぞれの「答え」が変わってきますよね。用途に応じて複数のイヤホンを使い分けている人も少なくないはず。特に昨今は寝るときに装着する、いわゆる「寝ホン」というジャンルも人気ですよねー。コンパクトさにステータスがん振りしたイヤホンも珍しくありません。