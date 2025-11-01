株式会社浅沼商会は、ミニチュアサイズのデジタルカメラ「King キーホルダーカメラ KLIKKA」を11月7日（金）に発売する。 カメラ型のキーホルダー「King カメラキーホルダー」とほぼ同等サイズながら実際に静止画・動画の撮影が可能。 撮像素子に1/4インチのCMOSセンサー、背面に0.96インチの液晶モニターを搭載。データの保存には、別売のmicroSDカードを利