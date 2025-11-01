メルボルンのランドマークという、フリンダースストリート駅。おぼろげに記憶にあるような、ないような......連載【「新型コロナウイルス学者」の平凡な日常】第148話30年ぶりのメルボルン。空いた時間に訪れた博物館で、オーストラリアへの入植にも、感染症が色濃く関係していた事実を知る。※（１）はこちらから【写真】アボリジニと天然痘についてのブース＊＊＊メルボルンという街私にとって、実に30年ぶりのメルボルン。