日米首脳会談は、高市早苗総理とトランプ大統領が親密な関係をアピールする形で終わった。小泉進次郎防衛大臣も、ヘグセス国防長官と会談し、高市政権での防衛費増の方針について「うれしく思う」との評価を得た。【映像】トランプ大統領の横ではしゃぎ飛び跳ねる高市総理日本にとって、アメリカとの同盟関係は重要だ。中国との緊張感が増す中で、これまで以上にその存在意義は増している。日中首脳会談も控えるなか、日本はど