クマによる被害が相次ぐ中、全国の警察本部長が集まる会議が開かれ、警察庁の楠芳伸長官は「地域住民の安全確保を最優先に対応する必要がある」と強調しました。【映像】楠芳伸長官が言及「地域住民の安全確保を最優先に」「警察としては自治体のほか、関係機関・団体と連携し、地域住民の安全確保を最優先として対応する必要があります」（警察庁 楠芳伸長官）相次ぐクマ被害をめぐり警察庁は、警察官がライフル銃を使用して