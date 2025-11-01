「ワールドシリーズ・第６戦、ブルージェイズ−ドジャース」（３１日、トロント）ドジャースの奥さま達で構成される「ドジャーワイブス」のインスタグラムが新規投稿。恒例の集合写真が公開された。圧巻の光景だ。美しい奥さまたちがホテルの階段でおそろいの白のコートを着て集結。今回のポストシーズンでは毎試合、集合写真がアップされているが、同一のグッズを全員が着用するのは初めてだ。ファンも「みんな素敵！」「