きょう（1日）未明、横浜市の住宅で火事があり、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。きょう午前3時半ごろ、横浜市保土ケ谷区の住宅で「家から火が出ている」と近くに住む女性から119番通報がありました。警察と消防によりますと、消防車など37台が出動して火はおよそ30分後に消し止められましたが、木造平屋建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかったということです。警察は身元の特定を急ぐ