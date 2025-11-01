11月の星空・天文情報です。2日は「十五夜」に次いで美しいとされる「十三夜」、5日は今年最大の満月「スーパームーン」と、月に目が離せないでしょう。また、5日ごろは「おうし座南流星群」、12日ごろは「おうし座北流星群」が極大になります。寒さ対策を万全にして、晩秋の夜空を眺めてみてはいかがでしょうか。「夏の大三角」のあと「冬の大三角」11月に入り、空が暗くなるのが一段と早くなってきました。すっかり早くなった日