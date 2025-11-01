７月に結婚を発表した話題の女優・川口葵が、秋らしいファッションを披露した。川口は３１日に自身のインスタグラムを更新。「#あおいのふく」とハッシュタグを添えて、秋らしいチェックのセットアップを着た姿を公開した。この投稿にファンからは「葵ちゃんの私服可愛ぃぃぃぃ」「めっちゃ素敵」「セットアップかわいい！」「似合ってる」「オシャレ」「葵ちゃん今日も素敵」などの声が寄せられている。