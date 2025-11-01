香港ディズニーランドで、2025年11月1日と11月2日の2日間、「Hong Kong Disneyland 10K Weekend - 20th Anniversary Party Edition Presented by AIA Vitality」を開催！香港ディズニーランドの20周年を祝う、魔法に満ちたランイベントです☆ 香港ディズニーランド「Hong Kong Disneyland 10K Weekend - 20th Anniversary Party Edition Presented by AIA Vitality」 開催日：2025年11月1日、11月2日開催場