１日朝、新東名高速御殿場ジャンクション付近で人身事故があった影響で新東名・下り御殿場ジャンクションから長泉沼津インターまでが通行止めとなっています。警察などによりますと１日午前8時すぎ、「人と車が衝突した模様」と付近を走行した人から110番通報があったということです。現在、通行止め解除の見通しはたっていません。