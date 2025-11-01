現在、家庭で飼育される犬猫は計1,596万匹。今や15歳未満の子どもを上回るほどで、日本は“ペット大国”といえる。それに伴い、動物病院の数も増加。ペットは自由診療となるだけに高額化しやすく、「獣医はさぞかし儲かっているのでは？」と考える人も多いだろう。だが実際は、小動物獣医業界には様々な課題があるという。ロート製薬の社員でありながら、“副業・獣医師”として働く能美君人さんが語る実情とは？ また、その課題