スターダストプロモーション所属の若手男性俳優・タレントで構成されたアーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による、ライブ『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』のBlu-rayが、2026年1月21日に発売されることが決定した。【ライブ写真】圧巻！全9グループ総勢61人出演したEBiDAN THE LIVE同ライブは、超特急やM!LKらEBiDANに所属する全9グループ総勢61人が出演し、8月15日から17日の3日間にわたって開催された。