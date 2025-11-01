172²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëÎò»Ë¤ÈÅÁÅý¤ò¸Ø¤ë¥ì¡¼¥¹¡¢Å·¹Ä¾Þ¡Ê½©¡Ë¡¦G?¡£¸ÅÇÏ¤È3ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ëÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿Àï¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½ÐÁö¤¹¤ë14Æ¬¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬¤Î7Æ¬¤¬G?ÇÏ¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â·¤Ã¤¿¡£¡ãÅ·¹Ä¾Þ(½©)¤Ë½ÐÁö¤¹¤ëG?ÇÏ¡ä¡¦¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´4¡Ë24Ç¯µÆ²Ö¾Þ¡¦¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡Ê²´6¡Ë23Ç¯Å·¹Ä¾Þ¡Ê½Õ¡Ë¡¦¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²´5¡Ë23Ç¯»©·î¾Þ¡¦¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡Ê²´5¡Ë23Ç¯ÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢25Ç¯¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê