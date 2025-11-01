今週は、秋古馬三冠の第1章、天皇賞（秋）が東京競馬場で行われる。フルゲート18頭に対して15頭が登録していたが、ロードデルレイの回避により14頭立てで争われることになった。G1ウイナーの数はちょうど半数の7頭で、13頭がG1で3着以内の実績を持つ。出走メンバーでG1を2勝している唯一の馬がタスティエーラだ。4月の香港・クイーンエリザベス2世Cを勝ち、日本ダービーに続く2つ目のG1タイトルを獲得。昨年の天皇賞（秋）で