今週は、秋古馬三冠の第1章、天皇賞（秋）が東京競馬場で行われる。フルゲート18頭に対して15頭が登録していたが、ロードデルレイの回避により14頭立てで争われることになった。G1ウイナーの数はちょうど半数の7頭で、13頭がG1で3着以内の実績を持つ。出走メンバーでG1を2勝している唯一の馬がタスティエーラだ。4月の香港・クイーンエリザベス2世Cを勝ち、日本ダービーに続く2つ目のG1タイトルを獲得。昨年の天皇賞（秋）で
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 2. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 3. 悲痛な留守電 変わり果てた母
- 4. 主婦殺害 高校で夫と同じ部活
- 5. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 6. 酒のツマミ終了へ 大悟が言及
- 7. 工藤静香の私服「絶妙にダサい」
- 8. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
- 9. 「当たらない天気予報」規制強化
- 10. 真美子さんが…夫人会が一致団結
- 1. 1999年殺害 部屋を借り続けた訳
- 2. 主婦殺害 高校で夫と同じ部活
- 3. 「当たらない天気予報」規制強化
- 4. 主婦殺害 女から告白されていた
- 5. 1999年主婦殺害 女が容疑認める
- 6. 小泉氏の投稿「本気度」が話題に
- 7. 69歳女逮捕に夫「よく捕まった」
- 8. 高校生の尿を飲んだ? 介護士逮捕
- 9. 校門前にクマ 猟友会が出動拒否
- 10. 別人の預金口座差し押さえ 京都
- 1. 悲痛な留守電 変わり果てた母
- 2. 小野田氏 英語スピーチ裏話暴露
- 3. 国保 外国人らの保険料前納可に
- 4. 田久保市長 涙が溢れ出した質問
- 5. TVから姿消した三浦瑠麗氏の現在
- 6. 精神科病院を提訴「反医療だ」
- 7. ラブホで中高年が救急車呼ぶ事態
- 8. 世界で1番美食の日本ピンチ 警鐘
- 9. 赤ちゃんの名前ランキング発表
- 10. 高市氏に大物女優噛みつく 物議
- 1. 石破前首相を「大物」が痛烈批判
- 2. トランプ氏に「無理だな」反響が
- 3. 意味深 車内で謎の上下運動
- 4. 露軍 ウに新型ミサイル使用か
- 5. 「核の実験指示」発言が波紋か
- 6. 教皇庁「異星人洗礼」の心構え
- 7. 6歳に銃撃 米担任は「死んだ」
- 8. 米男性に移植された豚の腎臓機能
- 9. 習氏 中国と日本の首脳会談へ
- 10. 景気悪もインフレ加速 NZで何が?
- 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
- 2. 車掌が中指立て発車 遠鉄大炎上
- 3. 田舎への移住で失敗 夫婦の苦悩
- 4. モバブ リサイクル法回収対象に
- 5. 信用組合が反社に計10億円提供か
- 6. 来年のコメ生産量 37万トン減
- 7. 月収100万円で年金見込み20万円
- 8. トランプ氏 合成麻薬の撤廃示唆
- 9. 確定申告悪用した 不正還付急増
- 10. ホンダの軽EV 期待が膨らむ理由
- 1. Amazonタブレットが40%オフに
- 2. ロジクールの新製品 6年ぶり刷新
- 3. Xiaomi 使い倒せるスマホがお得
- 4. 挿したままOKな小型SSDが登場
- 5. 「iPhone 17 Pro Max」の冷却は?
- 6. 楽天ペイでお得に決済する方法
- 7. 1枚でいい フライパンで魚を焼く
- 8. KDDI コンビニをハブにした未来
- 9. au PAYでお得に決済する方法
- 10. ISSの25周年 船内記録を公開
- 11. AIが「いびき」を自動検知
- 12. ケルヒャーの高圧洗浄機が6%OFF
- 13. スマホにマイナカード追加で障害
- 14. Xboxのポータブルゲーム機が登場
- 15. クリエイターの机を支配した伝説のトラックボール「Expert Mouse」が復活
- 16. 周辺機器を2台のパソコンで共有できる！4K対応DisplayPortパソコン切替器
- 17. X 11月10日までに「ご対応を」
- 18. NTTドコモが「d ticket」の提供を開始、富士通のデジタルチケッティングサービスを活用
- 19. JBL初のハイブリッドノイズキャンセリング搭載オンイヤー、「Tune 680NC」発売
- 20. AIツール解説者が解説「Sora2」のキャラクターカメオ機能でペットもキャラも動画の主役に！ 期間限定の“招待コード不要”に注目集まる
- 1. 桑田氏へ 原氏が不信感抱いたか
- 2. 真美子さんが…夫人会が一致団結
- 3. ミズノ突然発表のシューズ 話題
- 4. ソフトB・有原航平 MLB再挑戦か
- 5. ソフトB周東 実は骨折していた
- 6. WS第6戦 ドジャース勝利で逆王手
- 7. 岡田彰布氏が藤川監督体制に本音
- 8. 巨人のコーチ人事「疑問が残る」
- 9. 由伸あ然 ファンがグラウンドに
- 10. 由伸に「650億円を与えるべき」
- 1. 年内で終了発表の「酒のツマミになる話」３１日の放送で「千鳥」大悟が終了を告知「やめまーす」「面白くなければテレビじゃない。フジテレビ」
- 2. 酒のツマミ終了へ 大悟が言及
- 3. 工藤静香の私服「絶妙にダサい」
- 4. 紀子さま言い間違い 注目集まる
- 5. 男性とライブ観戦? 芽郁に呆れ声
- 6. 佐藤二朗 生放送で「ガチ謝罪」
- 7. 終了原因は「戦隊内不倫」報道?
- 8. 中居氏 木村拓哉との面会を切望?
- 9. フジ「酒のツマミ…」年内終了へ
- 10. ヒカル「女遊びはやめられない」
- 1. 小栗旬の秘蔵っ子 父は大物歌手
- 2. 「岩手の婚活本」炎上した背景
- 3. 彼の父が結婚反対「殺す」と暴言
- 4. 性交渉依存症が招く恐ろしい結末
- 5. ゾッとする...親切なじさん話題
- 6. au PAYでお得に決済する方法
- 7. GUカーデ 暗めカラーで印象一変
- 8. 新居で隣人からクレーム なぜ
- 9. 減量を成功させる食事制限のコツ
- 10. 「東京コミコン2025」第8弾決定