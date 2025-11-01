高市総理大臣は、中国の習近平国家主席と初めて会談し「戦略的互恵関係」を推進し、「建設的かつ安定的な関係」を構築する方針を確認しました。【映像】日中首脳会談、中国国民の反応「（習近平主席と）かなり中身の濃い充実した議論ができた」（高市総理大臣）高市総理は、尖閣周辺を含む東シナ海での活動やレアアースなどの輸出管理について懸念を伝え、拘束中の邦人の早期釈放を求めました。さらに、台湾海峡の平和と安定の