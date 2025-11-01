子育ては大きな喜びをもたらす一方で、養育者に大きな負担を強いるのも事実だ。時間も体力も奪われる子育てを通して、私たちは何を得て何を失うのか。親になることで起きる脳の変化について、米国人ジャーナリストが解説する。※本稿は、チェルシー・コナボイ（著）、竹内薫（訳）『奇跡の母親脳』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。親になることで神経回路が強化される親になる初期の移行期には、一時的とはいえ、記憶