［ペットライフ交遊録］若山曜子さん＜１＞猫のもん（オス、９歳）と暮らしています。もんちゃんとは２０１６年６月、ＳＮＳ上の「里親募集」の投稿を通じて出会いました。名前の由来は、背中の模様が富士山に似ているから。フランス語で山は「モンターニュ」、富士山は「モンターニュ・フジ」といいます。そこから「もん」に。私が呼ぶ時の愛称「もんもん」は、偶然ですが「私のもん」という意味になります。母が大の猫好