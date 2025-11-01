ロッテは10月31日、ドラフト5位で指名した冨士隼斗（日本通運）に指名挨拶を行った。郄橋薫チーム管理・育成部長、榎康弘アマスカウトディレクター、有吉優樹担当スカウトが出席。冨士は球団を通じて「指名挨拶をいただいて、少しずつ実感が湧いてきました。ZOZOマリンは都市対抗南関東2次予選で投げたことがありますが、TVで見ていたところで自分にとっては投げやすかったです。早く一軍で投げてみたいです」と決意を述